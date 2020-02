Halilzad, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için iyi bir fırsat yaratıldı. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi lazım. Taliban ile barış sürecinin olumlu sonuçlanması için hep birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Good to meet with Pres @AshrafGhani again today in #Munich. We spoke about the opportunity of this reduction in violence & the imperative of preparing for an inclusive #AfghanPeaceProcess. We urge all Afghans to seize the moment & end the misery of more than four decades of war. pic.twitter.com/71qy5CSSsI