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Kültür-Sanat
AA 10.06.2025 13:41

Hasankeyf bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini Kurban Bayramı'nda 125 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Hasankeyf bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yerleri gezdi, tekne turuyla Hasankeyf Kalesi'ni ve tarihi mağaraları gördü.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf'in bölgenin incisi olduğunu belirterek, bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını, gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Hasankeyf bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı

Herkesi ilçeye beklediklerini dile getiren İmrak, şunları kaydetti:

"4 günlük bayram tatili boyunca 125 binin üzerinde insanı Hasankeyf'imizde misafir ettik. Arkeopark alanındaki müzemiz 4 bine yakın eseriyle ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladı. Bundan sonraki bayramlarda da bunu oldukça güzel bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Hasankeyf'imizde bu yıl 250 bin gibi bir hedef koyduk ancak ilk 6 ayda 400 bine yakın misafiri ağırladık."

Hasankeyf bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı

Gaziantep'ten giden Onur Kılıç ise ilk kez geldiği ilçeyi çok beğendiğini, ziyaretten çok memnun kaldığını anlattı.

Bursa'dan giden Tuncay Badur da daha önce de Hasankeyf'e geldiğini ve her gelişinde tarihi ilçenin kendisini büyülediğini anlattı.

İzmir'den giden Melek Değirmenci ise ailesiyle bayram tatili için ilçeye geldiklerini, tarihi eserleri gördükten sonra tekne turuna katılacaklarını bildirdi.

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