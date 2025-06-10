Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.06.2025 12:41

Romanya'ya zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat

Otokar, Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi kapsamında COBRA II 4x4 araçlarının Romanya'ya ilk sevkiyatını yaptı.

Romanya'ya zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat
[Fotograf: AA]

Geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzalayan Otokar, iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlar, Romanya’ya ulaştı. Araç temin sözleşmesi kapsamında Türkiye'de üretilecek ilk 278 COBRA II'nin üretimi Sakarya'daki fabrikada gerçekleştirilecek. Bu araçlar için yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemler Romanya’da entegre edilecek.

Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde imzaladığı en büyük kara platformu ihracat sözleşmesi kapsamında, ilerleyen aşamada COBRA II araçları ilk kez yurt dışında üretilecek.

Romanya'ya zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat

Otokar, kısa süre önce Romanya'ya olan taahhütleri doğrultusunda önemli bir adım atarak, ülkenin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Automecanica S.A. ile Romanya'da yerel üretim yapmak ve ülkede savunma sanayisi kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Romanya Savunma Bakanlığına ilk araç teslimatının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

Proje kapsamında Romanya’nın da ihtiyaç ve isterleri doğrultusunda COBRA II’nin farklı görevlere uygun varyantları üretilecek.

Sözleşme; personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı, ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsıyor.

Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki 9. ülke olacak.

ETİKETLER
Romanya İhracat Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Türkiye'nin korunan alanları 2030'a kadar yüzde 30'a yükseltilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Tarım ve Orman Bakanlığından Baba-Çocuk Doğa Kampı
12:52
Avusturya'da okul saldırısı: En az 9 ölü
12:17
Hindistan'da havalimanında yolcunun bagajında 95 egzotik hayvan bulundu
12:16
THY, şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe "Osmancık"ın adını uçağa verecek
12:16
Yargıtay: İptal edilen paket tur ücreti, dava tarihindeki kura göre iade edilmeli
12:12
Yargıtay'dan başarısız estetik ameliyatı için tazminat kararı
Hatay Hassa'da 3 binden fazla konutun yapımını tamamladı
Hatay Hassa'da 3 binden fazla konutun yapımını tamamladı
FOTO FOKUS
Trafikte duran araca arkasındaki otomobil çarptı
Trafikte duran araca arkasındaki otomobil çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ