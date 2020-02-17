Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Avustralya karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye ediyor
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan gemideki 200'den fazla vatandaşın tahliye edileceğini açıkladı.
Başbakan Morrison, yolcuların çarşamba günü tahliye edildikten sonra yola çıkacaklarını ve Avustralya'nın kuzeyindeki bir bölgede 14 gün daha karantina altında tutulacaklarını duyurdu.
Morrison ayrıca, yolcu gemisindeki Yeni Zelanda vatandaşları için de Qantas Airways uçağında yer sağlanacağını söyledi.
Yeni Zelanda vatandaşları, Avustralya'ya inmelerinin ardından ülkelerine transfer edilecek.
Diamond Princess gemisi, Japonya'ya gitmeden önce Hong Kong'a inen bir adamda virüs tespit edilmesinin ardından 3 Şubat'ta karantinaya alındı.
24'ü Avustralyalı 350'den fazla yolcunun Koronavirüs taşıdığı tespit edildi.
Etiketler: avustralya karantina gemiSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:29
Son Haberler
- 10:41
- 10:27
- 10:25
- 10:21
- 10:10
Sıradaki Haber
Libyalılar 17 Şubat devrimini kutlamaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz