Başbakan Morrison, yolcuların çarşamba günü tahliye edildikten sonra yola çıkacaklarını ve Avustralya'nın kuzeyindeki bir bölgede 14 gün daha karantina altında tutulacaklarını duyurdu.

Morrison ayrıca, yolcu gemisindeki Yeni Zelanda vatandaşları için de Qantas Airways uçağında yer sağlanacağını söyledi.

Yeni Zelanda vatandaşları, Avustralya'ya inmelerinin ardından ülkelerine transfer edilecek.

Diamond Princess gemisi, Japonya'ya gitmeden önce Hong Kong'a inen bir adamda virüs tespit edilmesinin ardından 3 Şubat'ta karantinaya alındı.

24'ü Avustralyalı 350'den fazla yolcunun Koronavirüs taşıdığı tespit edildi.