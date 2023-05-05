Yurt dışı oy kullanımında yeni rekor: 1 milyon 221 bini geçti

Yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 86 bin 321, gümrük kapılarında 135 bin 20 toplamda 1 milyon 221 bin 34 oy kullanıldı.

Türkiye saati ile 23.59’da sandıklar henüz kapanmadığından Amerika sonuçları rapora kısmen dahil edildi.

4 Mayıs 2023 tarihinde Almanya, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ABD, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre, Kanada, Norveç, Rusya, Yunanistan, Finlandiya, İsveç, Katar, Lübnan ve Suudi Arabistan, Çek, İsrail, İtalya, Polonya ve Romanya`ya ilaveten, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan ve Kazakistan`da da sandıkların açılmasıyla yurt dışında oy kullanımı, 29 ülkede, 82 konsolosluk bölgesinde devam etti.

Oy kullanılan ülkelere Çin, Japonya ve Özbekistanın'da eklenmesiyle oy kullanılan ülke sayısı 32 oldu.

Almanya'da kullanılan oy sayısı 500 bine yaklaştı

Almanya`da 2018 seçimlerinin ilk sekiz gününün sonunda toplam 357 bin 323 kişi sandığa gitmişken, bu seçimin ilk sekiz gününde 476 bin 386 kişi oy kullandı.

Bir önceki seçimin sekizinci günü sonuna göre Almanya`da oy kullanımında yüzde 33,32 artış var.

Aynı şekilde Avusturya`da da yüzde 55,09 artış, Fransa`da ise yüzde 55,34 artış gerçekleşti.

27 Nisan’dan bu yana 57 binden fazla oyun kullanıldığı Almanya’nın Essen başkonsolosuğundaki seçim merkezi yine ülkede en fazla oy kullanılan kent oldu.

Stuttgart, Köln, Düsseldorf ve Münih en çok oy kullanılan diğer şehirler oldu.

Diğer ülkelerde son durum

Avusturya’da Viyana 16 bin 443 oy, Fransa’da Paris’te 41 bin 69 oy, Belçika Anvers’de 29 bin 26 oy, Brüksel’de 26 bin 943 oy, Hollanda Rotterdam’da 39 bin 109 oy,İngiltere Londra’da 41 bin 384 oy, ABD’de New York 7 bin 956 oy kullanıldı.