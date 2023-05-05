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Dünya
TRT Haber 05.05.2023 08:34

14 Mayıs seçimleri Balkanlar'ın istikrarı için büyük önem taşıyor

Türkiye'nin Balkanlar'da çeyrek asırdır yürüttüğü diplomasi sayesinde bölge ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerde altın çağ yaşanıyor. Balkan ülkeleri için Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler bölgenin istikrarı için büyük önem taşıyor.

14 Mayıs seçimleri Balkanlar'ın istikrarı için büyük önem taşıyor

Türkiye'nin Balkanlar'da çeyrek asırdır yürüttüğü diplomasi sayesinde bölge ülkelerinde siyasi ve ekonomik ilişkilerde altın çağ yaşanıyor. Balkan ülkeleri için Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, bölgenin istikrarı için büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin Balkanlarda yürüttüğü yapıcı siyaset sayesinde bölge halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanıyor.

Bölgede yürütülen politikaların odağında Boşnaklar önemli bir yer tutuyor. Bölgede Müslüman toplumunun varlığını korumak için sağlanan denge ile olası krizler önleniyor.

Bölge ülkeleriyle ilişkilerde de zirve yaşanıyor. Siyasi, ekonomik ve kültürel varlığını her daim hissettiren Türkiye'nin, bölgenin istikrarı için önemi daha da artıyor.

Bölge ülkelerinin liderleri Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerde gelinen noktayı altın çağ olarak tanımlıyor.

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde gerek ekonomik gerekse diplomatik anlamda tarihi bir rekor kırılıyor. Sırbistan ve Karadağ'daki Türk yatırımları sayesinde Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artıyor.

Bosna Hersek'e komşu olan Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da diplomatik temsilcilikler arttırıldı.

Bu sayede hem bölgedeki Türk vatandaşları hem de bölge halkına bir adım daha yaklaşılıyor.

Balkan halkı Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler bölgenin istikrarı için büyük önem taşıyor.

Haber: Ufuk Şahin

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