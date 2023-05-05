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Dünya
AA 05.05.2023 07:28

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e çıktığı bildirildi.

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda, kayıp sayısının arttığı ifade edildi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e yükseldiği, kayıp kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, toprak altında halen 37 kişinin daha olduğunu ve cesetlere ulaşılması için titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü aktardı.

Toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğü, 57 evin de tamamen yıkıldığı açıklanmıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan ettiklerini belirtmişti.

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