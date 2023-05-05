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Dünya
AA 05.05.2023 06:48

Papa, soykırımla suçlanan rahibi görevden aldı

Papa Francis, anavatanındaki soykırımdan sonra kaçtığı Kuzey Fransa'da yaklaşık otuz yıldır din adamı olarak çalışan Ruanda doğumlu bir rahibi sınır dışı etti. Emir, rahibe " önceki statüsünün bilindiği yerlerden uzak durması " talimatını veriyor.

Papa, soykırımla suçlanan rahibi görevden aldı

Papa'nın 23 Mart tarihli Wenceslas Munyeshyaka'yı ruhban statüsünden çıkarma kararı pazartesi günü açıklandı.

Katolik yayın organı La Croix International'ın haberine göre, statüden çıkarma kararı rahibin 2010 yılında bir çocuk sahibi olduğu iddiasını kabul etmesine dayandırıldı.

Evreux piskoposluğu piskoposu tarafından imzalanarak internette dolaşan bir açıklamaya göre Munyeshyaka, atamasıyla ilgili " tüm hakları otomatik olarak kaybetti " ve " kutsal bakanlığın icrasından dışlandı."

Piskopos Christian Nourrichard, rahibin görevden alınmasının herhangi bir temyize tabi olmadığını söyledi.

1992'de rahip olarak atanan Munyeshyaka, 1995'te Ruanda'da Tutsilere karşı düzenlenen, kadınlara tecavüz ve Kigali'deki kilisesinde idamlar da dahil olmak üzere soykırıma katılmakla suçlandı.

1994 yılının Nisan ve Temmuz ayları arasında 100 gün süren soykırımda Birleşmiş Milletler'e göre yaklaşık 800 bin kişi katledildi.

Fransız mahkemeleri, Munyeshyaka'yı 2015 yılındaki 20 yıllık davada önemli delil yetersizliğinden dolayı suçsuz bulmuştu.

La Croix tarafından bildirildiği üzere, piskoposluklar, Munyeshyaka'nın görevden alınmasının soykırım iddialarıyla "ilişkili" olmadığını ve 2021'de askıya alınmasıyla ilgili bir soruşturmanın sonucuna dayandığını açıkladı .

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