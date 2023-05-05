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Dünya
TRT Haber 05.05.2023 06:40

ABD Kongre Binası isyan davasında Proud Boys üyeleri suçlu bulundu

Aralarında eski lider Enrique Tarrio'nun da bulunduğu aşırı sağcı Proud Boys'un beş üyesi, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası isyanındaki rollerinden dolayı suçlu bulunduktan sonra onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

ABD Kongre Binası isyan davasında Proud Boys üyeleri suçlu bulundu

Dördü kışkırtıcı komplo kurmaktan hüküm giydi ve beşinci kişi diğer ağır suçların yanı sıra resmi işlemleri engellemekten suçlu bulundu.

En ciddi suçlamalar 20 yıla varan hapis cezaları içeriyor.

Aşırı sağcı, tamamı erkeklerden oluşan grubun 100'den fazla üyesi Capitol isyanına katıldı.

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Beş sanık da, yetkililerin görevlerini yerine getirmelerini engellemek için komplo kurmaktan, sivil kargaşa sırasında memurları engellemekten ve Kongre Binası'nı koruyan bir çiti yıkmaktan suçlu bulundu.

Planlanan sürenin iki katından daha uzun olan yaklaşık dört ay süren karmaşık bir yargılamanın ardından, jürinin bir sonuca varamadığı grup üyelerine karşı toplam 10 suçlamayla ilgili olarak yanlış yargılama ilan edildi.

 

 

 

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