ABD Kongre Binası isyan davasında Proud Boys üyeleri suçlu bulundu

Dördü kışkırtıcı komplo kurmaktan hüküm giydi ve beşinci kişi diğer ağır suçların yanı sıra resmi işlemleri engellemekten suçlu bulundu.

En ciddi suçlamalar 20 yıla varan hapis cezaları içeriyor.

Aşırı sağcı, tamamı erkeklerden oluşan grubun 100'den fazla üyesi Capitol isyanına katıldı.

Beş sanık da, yetkililerin görevlerini yerine getirmelerini engellemek için komplo kurmaktan, sivil kargaşa sırasında memurları engellemekten ve Kongre Binası'nı koruyan bir çiti yıkmaktan suçlu bulundu.

Planlanan sürenin iki katından daha uzun olan yaklaşık dört ay süren karmaşık bir yargılamanın ardından, jürinin bir sonuca varamadığı grup üyelerine karşı toplam 10 suçlamayla ilgili olarak yanlış yargılama ilan edildi.