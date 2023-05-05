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Dünya
Sky News 05.05.2023 07:23

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da dolandırıcılıklar artıyor

İngiltere'de önde gelen bir bankanın analizine göre, Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla artan miktarda finansal dolandırıcılık yaşanıyor.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da dolandırıcılıklar artıyor

TSB, iki yıl boyunca kendi dahili verilerini analiz ettikten sonra, en büyük üç dolandırıcılık kategorisindeki vakalarının yüzde 80'inin Meta'nın sahip olduğu şirketlerden geldiğini söyledi.

Bu dolandırıcılık kategorileri, vaka yüküne/hacmine göre satın alma, kimliğe bürünme ve yatırım dolandırıcılığı.

TSB dolandırıcılık uzmanları, kullanıcıları aileden veya arkadaşlardan geldiği iddia edilen rastgele mesajlara dikkat etmeleri konusunda uyardı ve söz konusu kişiyle para transfer etmeden önce doğrudan iletişime geçmelerini tavsiye etti.

İngiliz bankası ayrıca yatırım yapmakta yeni olanlara tanınmış yatırım platformlarına bağlı kalmalarını ve sosyal medyada öne çıkan 'hızlıca zengin olma' mesajlarından kaçınmalarını söyledi.

2019'da dolandırıcılık garantisi geri ödemesini başlattıktan sonra TSB,  dolandırıcılığa kendileri karışanlar veya garantiyi istismar edenler hariç, dolandırıcılık vakalarına karışanların yüzde 97'sine paralarını geri ödedi.

TSB dolandırıcılık önleme direktörü Paul Davis masum insanı korumak için platformların acilen temizlenmesi çağrısı yaptı.

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