Yunanistan, Türkiye'ye karşı provokatif tutumundan vazgeçmiyor. Bu yaklaşım NATO içindeki ilişkilere de yansıyor. Zira Türkiye ile Yunanistan NATO ortakları…

İttifakın temel amacı, üye devletleri dış tehditlere karşı savunmak. Ancak Türkiye'ye karşı tahrik politikaları, bölgedeki güvenlik dengesini tehdit ediyor.

Yunanistan, NATO görevlerini de riske atıyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde 'iki NATO müttefiki' söylemi sıkça dile getiriliyor. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran tutumu, uluslararası hukukun yanı sıra NATO dayanışması ile de bağdaşmıyor. Öyle ki Yunanistan, Türkiye'yi taciz edebilmek için NATO görevlerini bile riske ediyor. Türk makamları bu durumu ittifakın gündemine taşıyor.

Son dönemde NATO üyesi ülkelerin güvenlik kaygıları arttı. Yunanistan'ın hukuk tanımaz girişimleri ise ittifak içi güvensizliği artıran unsurlardan.

İki tarafın da verdiği sözler olduğunu ifade eden ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karadeli, "Biz bu anlaşmanın maddeleri ile onlara göre hareket edeceğiz. Birinci madde, hatta iki, üç, dört tamamlayıcı şekilde çok net diyor ki 'üyeler kendi aralarında iyi geçinmeliler, bütün sorunlarını diplomatik açıdan çözmeliler ondan sonra bir saldırı olduğu zaman birlikte karar veririz.'" dedi.

ABD'nin tavizleri ittifaka zarar veriyor

NATO'nun başat aktörü olan Amerika'nın Yunanistan'a karşı tavizleri ittifakı zedeleyen en önemli etkenlerden.

Konuyu değerlendiren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman, "Yunanistan topraklarında ve adalarında askeri üsler inşa etmesi daha sonra Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik ambargoyu kaldırması... Böyle olunca NATO'nun önüne geçmesi gereken, acilen önüne geçmesi gereken bir krize döndü. Bugün itibarıyla bu sorun her zamankinden daha fazla bir NATO sorunu olarak göz önündedir." diye konuştu.

NATO mekanizmaları yetersiz kaldı

Askeri kapasitesi ve istikrarı ile NATO'nun kilit üyesi Türkiye, Mavi Vatan'da haklarını korumakta kararlı. Tacizleri ile ittifakı yok sayan Yunanistan'a yönelik NATO'nun mevcut mekanizmaları şu ana dek yetersiz kaldı.

Oldubittiler üzerinden bölgesel ölçekte bir sıcak çatışmaya dönmesini etkileyecek şekilde bir müdahalede bulunulabileceğini ifade eden Ataman, "Oldubittilerini engelleyebilecek mevcut statükonun devamını sağlayacak bir askeri varlık bulundurabilirler. İhlallerin önüne geçecek bir varlık gösterebilirse ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Prof. Dr. Karadeli ise, "O anki şartlar kimin önde tutulmasını gerektiriyor diye değil, barışın ön planda olması, diplomasinin ön planda olması ilkesinden yola çıkarak her iki tarafı ama özellikle Türkiye'yi rahatlatıcı önlemler alması gerekiyor" ifadelerini kullandı

İttifaka önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin beklentisi, ortak güvenlik anlayışının gözetilmesi.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Seyit Taşdelen