BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde ortak askeri tatbikatın, ABD ve BAE'nin ortak savunmaya dayalı ilişkilerini güçlendirmek ve savaş durumlarında verimliliği artırmak için karşılıklı tecrübe paylaşımını hedeflediği belirtildi.

Intrepid Maven (IM) 22-4 tatbikatının, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin askeri iş birliğini geliştirmek için ortak eğitim planlarının ve programlarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Ortak tatbikatta, kara topçu operasyonları, patlayıcı mühimmat imha operasyonları, saha tıbbi tatbikatları ve keşif amaçlı insansız hava aracı (İHA) tatbikatları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.