Devlet Konseyi, "Ulusal Gün" olarak kutlanan yıl dönümü onuruna dün gece resepsiyon düzenledi.

Başbakan Li, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Çin içinde ve dışındaki karmaşık zorlu gelişmelere rağmen ulusça, merkezinde Yoldaş Şi Cinping'in olduğu ÇKP Merkez Komitesi önderliğinde güçlü bir şekilde ve kararlılıkla hızla ileriye gidiyoruz." dedi.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.