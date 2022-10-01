Ligde birinci sırada yer alan Colo Colo, Universidad Catolica'yla yarın oynayacağı müsabaka öncesindeki son antrenmanını taraftara karşı yapmak istedi.

Kulübün önemli maçlardan önce stadyumda taraftara açık antrenmanına yapma geleneğine Arengazo deniyor.

Başkent Santiago'daki Monumental David Arellano Stadyumu'ndaki son antrenmana yaklaşık 20 bin Colo Colo taraftarı katıldı.

Bazı taraftarlar stadyumun çatısının bir kısmına ve reklam panolarına tırmandı. Bu bölümler daha sonra çöktü. Yaralanan 14 taraftarın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kulüp üzgün olduklarını ve benzer bir olayın ileride tekrarlanmaması için hasarlı yapının kaldırılacağını duyurdu.

32 şampiyonlukla Şili futbolunun en başarılı kulübü olan Colo Colo, lig bitimine 5 hafta kala en yakın rakibinin 11 puan önünde ilk sırada yer alıyor