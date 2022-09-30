Yunanistan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, Fetullahçı terör örgütü mensuplarına kucak açan ülkelerden biri oldu.



FETÖ'cü 8 eski asker, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulundu.



6 yılda, yaklaşık 20 bin FETÖ'cü Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.



Bunlardan 9 bini siyasi sığınma talebinde bulundu.



Türkiye'nin darbecilerin iade edilmesi talepleri reddedildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı



Atina yönetimin teröre desteğinin son örneği, firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un Yunan devlet televizyonunda yayınlanan bir programda röportaj vermesi oldu.



'Sürgündeki Türk gazeteci' olarak lanse edilen darbeci Bozkurt, Türkiye'de yaklaşan seçimlere de değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.



Yalanlarını, karalamalarını peş peşe sıraladı.

Firari FETÖ'cü, Türkiye'yi sorunların kaynağıymış gibi göstermeye çalıştı.



Firari FETÖ'cü “Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği bütün büyük problemlerin sadece bir bölümü. Fakat bazen ben gerçekten ABD’li yetkililerin söyleminden endişeliyim. “Biri bizi endişelendiriyor, diğerini kınıyoruz” bundan daha ileriye gitmeliler” dedi.

ABD'nin Erdoğan'a güçlü şekilde karşı çıkması gerektiğini söyledi.

2 Yunan siyasetçi, darbeci Bozkurt’a arka çıktı

Programa Çipras hükümeti döneminde dışişleri bakanlığı yapan Giorgios Katrougkalos ile İktidar partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Giorgos Koumoutsakos da katıldı.

Türkiye aleyhine ifadeler kullanan bu iki isim de darbeci Bozkurt'un sözlerine destek verdi.



ABD ve AB'nin Erdoğan'a karşı gerçek güçlerini göstermesi gerektiğini söyledi.



Biri eski diğeri yeni dönemden bu iki ismin konuşmaları, Atina'nın teröre destek vermekten ve Türkiye'ye yönelik provokatif söylemlerinden vazgeçmediğini ortaya koydu.