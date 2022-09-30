Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı, 7’sini gözaltına aldı
[Fotograf: AA]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda iki Filistinliyi yaraladı. Olaylarda 7 Filistinli de gözaltına alındı.
Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Celezon Mülteci Kampı'nda bir eve baskın düzenleyerek 17 yaşındaki bir Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri ayrıca mülteci kampındaki bir araca gerçek mermiyle ateş açarak iki yolcuyu yaraladı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlediği baskınlarda da 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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