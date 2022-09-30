Royal Mail'in yaklaşık 115 bin çalışanı, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında daha adil bir ücret artışı talebiyle iş bıraktı.

Başkent Londra'da Islington bölgesinde faaliyet gösteren Royal Mail binasının önünde toplanan çalışanlar, maaşlarına düşük zam oranlarını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Royal Mail'in hastalık ödeneği haklarını da ellerinden almaya çalıştığını söyleyen posta servisi çalışanları, çalışma koşullarının da iyileştirilmesi talebinde bulundu.

"Grev, işçilerin öfkesini yansıtıyor"

Greve giden işçileri temsil eden İletişim Çalışanları Sendikası (CWU) yaptığı açıklamada, grevlerin işçilerin öfkesini yansıttığına işaret ederek, "İngiltere'deki posta servisi çalışanları, artık işlerini, hanelere ve işletmelere sağladıkları hizmeti kurtarmak için hayatlarının mücadelesiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Royal Mail'den bir sözcü de daha fazla grevin şirketin mali durumunu daha da kötüleştireceği ve çalışanların iş güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Sözcü, "Royal Mail günde 1 milyon sterlin kaybediyor ve değişen müşteri taleplerine yanıt olarak daha hızlı değişmesi gerekiyor. Rekabetçi bir pazarda faaliyet gösteriyoruz ve müşterilerimizin seçenekleri var." açıklamasında bulundu.

Posta servisi çalışanlarının ülke çapında başlattığı grev yarın da devam edecek.

Ekim ve kasımda 19 günlük yeni grev kararı alan Royal Mail çalışanları, ağustosta da greve giderek iş bırakmıştı.

Ülkede yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 10,1'le son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları almıştı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.