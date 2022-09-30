Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Mogadişu'nun 30 kilometre kuzeyindeki Balcad bölgesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu Mogadişu Emniyet Müdürü Aden'in öldüğü belirtildi.

Haberde, Aden'in ülkenin Orta Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadeleyi yönettiği aktarıldı.

Aden'in ölümüne ilişkin hükümetten henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen de olmadı.

Ülke genelinde Eş-Şebab'a yönelik son günlerde yapılan operasyonlarda yüzlerce örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.