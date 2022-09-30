Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de düzenlenen mayınlı saldırıda Mogadişu Emniyet Müdürü yaşamını yitirdi
[Fotograf: Reuters]
Somali'de Mogadişu Emniyet Müdürü Ferhan Muhammed Aden'in yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Mogadişu'nun 30 kilometre kuzeyindeki Balcad bölgesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu Mogadişu Emniyet Müdürü Aden'in öldüğü belirtildi.
Haberde, Aden'in ülkenin Orta Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadeleyi yönettiği aktarıldı.
Aden'in ölümüne ilişkin hükümetten henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen de olmadı.
Ülke genelinde Eş-Şebab'a yönelik son günlerde yapılan operasyonlarda yüzlerce örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
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