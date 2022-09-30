Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsil ettiğini iddia ettiği Ukrayna halkının hayatını açıkça hiçe sayarak bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Truss, "İngiltere, bu insanların egemen iradesini asla görmezden gelmeyecek ve Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemeyeceğinin altını çizen Truss, "(Putin'in) Bu yasa dışı savaşı kaybetmesini sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de bugün imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.