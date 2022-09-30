Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gerekeni yapacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırması ile ilgili, "ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız" dedi.
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Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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