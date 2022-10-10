Yunanistan, Türkiye karşıtı adımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Bu kez sözde Pontus soykırımı iddiaları çerçevesinde skandal bir adım atıldı.

On İki Ada'ya dahil olan ve Türkiye'ye oldukça yakın konumdaki İstanköy adasında sözde Pontus soykırımı anıtı dikildi.

6 Ekim'de anıt için açılış töreni düzenlendi.

Türk azınlığın dini özgürlüğü hiçe sayılarak Yunan devletinin atadığı imam da törene katıldı.

Atanmış imam İrfan Trampa, Türkiye karşıtı açıklamaların da yapıldığı töreni sessizce izlemekle yetindi.

İrfan Trampa'nın, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ile akrabalık bağı yok ancak soy isim benzerliği bulunuyor.

Tarihten husumet çıkarmaya çalışan Yunanistan, asılsız iddialarla tarihi çarpıtarak,

19 Mayıs 1919'u Sözde Pontus Soykırımı adı altında anıyor.