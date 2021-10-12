Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma, her ne kadar Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından tarihi bir anlaşma olarak nitelendirilse de içeriğinde Yunanistan'a getirdiği yükümlülükler açısından muhalefet partilerince eleştiriliyor.

Anlaşma basit şekliyle askeri iş birliği ve stratejik ortaklıkla sınırlı kalmayarak, "Ortak menfaatlerin desteklenmesi için Sahel'de Fransız idaresindeki operasyonlarda olduğu gibi ortak birliklere ya da ortak operasyon alanlarına katılma" kapsamını da içeriyor.

Bu yönüyle iki ülke silahlı kuvvetleri arasında öngörülen iş birliği, Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü askeri operasyonlara Yunanistan'ın da iştirakinin yolunu açıyor.

Ana muhalefetten "Sahel" uyarısı

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'a (SYRIZA) göre anlaşma, Yunanistan dış politika dogmalarında bir değişime de işaret ediyor.

SYRIZA'nın Dış Politika Sorumlusu Yorgos Katrungalos, Yunan askerlerinin yurt dışındaki savaş bölgelerinde olası bir göreve gönderilmesinin, Orta Doğu ve Sahel'de istikrarsızlığın göç akınlarına yol açtığı bir dönemde, Yunanistan'ı sayısız tehditle karşı karşıya bırakacağını ileri sürdü.

SYRIZA lideri Aleksis Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransa'nın bölgede hayatını kaybeden askerlerine dikkati çekerek, hükümete Yunan askerlerinin de bölgede hayatını kaybedebileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

İktidardan Sahel için "tecrübe" yorumu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ise Fransa'nın, Sahel'deki yerel silahlı kuvvetleri yönlendirip, yardım edip, savaşta destek verdiği operasyonlarının (Advise, Assist and Accompany at fight) bölgede terörizmle mücadele amacı taşıdığını savunurken, Yunanistan'ın bu operasyonlara katılma olasılığını "önemli operasyonel tecrübe" olarak değerlendirdi.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL), Yunan Çözümü Partisinin "Evet" oyu, SYRIZA, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Mera 25 partisinin "Hayır" oyu verdiği anlaşma Yunan dış politikası için kapanmış bir sayfa gibi görünmüyor.

Çipras, Sahel'le ilgili maddeleri değiştirme sözü veriyor

Çipras'ın, SYRIZA'nın 2023 seçiminde iktidara gelmesi halinde anlaşmanın Yunanistan askeri gücünün Sahel'e gönderilmesinin önünü açan ilgili maddelerini değiştirme sözü vermesi dikkati çekiyor.

Yeni Demokrasi Partisi, iki yılı aşkın süredir iktidar sürecinde, savunma iş birliği anlaşmalarına, silahlanma harcamalarına ağırlık verirken, ana muhalefetteki SYRIZA, Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren ekonomik krizin sebeplerinden birinin silahlanmaya yapılan aşırı harcamalar olduğunu hatırlatıyor.