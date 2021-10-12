Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Etiyopya Direktörü Maureen Achieng'in "BM sistemi içerisindeki kurumsal ön yargının yalın hakikatini dile getirdiği" için zorunlu izne çıkarıldığını ifade etti.

Achieng'in ayrıca isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) suçlarını anlattığı için görevden uzaklaştırılmasının son derece rahatsız edici olduğunu kaydeden Seyoum, BM'deki üst düzey yetkililerin iç ve dış politikaya etkisinin soruşturulması gerektiğini belirtti.

Etiyopya 7 BM personelini sınır dışı etmişti

Bazı medya kuruluşları, IOM Direktörü Achieng'in izinsiz şekilde röportaj yaptığı ve BM'deki çalışma arkadaşlarını TPLF yanlısı olmakla suçladığı gerekçesiyle soruşturma bitene kadar idari izne çıkarıldığını yazmıştı.

Etiyopya, ay başında iç işlerine karıştığı ve TPLF lehine çalıştıkları gerekçesiyle 7 BM personelini "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Ordunun isyancılara başlattığı operasyon devam ediyor

Addis Ababa hükümetinin kararı BM ve bazı devletlerin tepkisini çekmişti.

Etiyopya ordusunun, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlattığı operasyon halen sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden olurken, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.