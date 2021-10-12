Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang'daki Savunma Geliştirme Fuarı'nda askeri personele ödüllerini verirken askeri güçlerini de geliştireceklerini söyledi.

Tanklar da dahil olmak üzere bir dizi askeri donanımın yer aldığı Self-Savunma 2021 Fuar'ında yaptığı konuşmada Kim, Güney'deki askeri yığınağa değindi ve Kuzey Kore'nin komşusu ile savaşmak istemediğini söyledi.

Kim "Biz kimseyle savaşı tartışmıyoruz, aksine savaşın kendisini önlemek ve ulusal egemenliğin korunması için askeri gücümüzü geliştiriyoruz" dedi.

Kim ABD'yi de Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimi artırmakla suçladı.

Joe Biden yönetimi Kuzey Kore ile masaya oturmak istiyor, ancak yaptırımlar hafifletilmeden Pyongyang bu görüşmelere yanaşmıyor.

Yaptırımlar ekonomik sıkıntılara yol açtı

Kuzey Kore BM tarafından balistik füze ve nükleer silah denemesi yasaklansa da denemelere devam etmesi nedeniyle yaptırımlara maruz kaldı.

Geçen ay, BM Atom Ajansı, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için plütonyum üretebilecek bir reaktörü yeniden başlattığını ve bunu "son derece rahatsız edici" bir gelişme olarak nitelendirdiğini söyledi.

Yaptırımlar ve pandemi nedeniyle Kuzey Kore’de ekonomik sıkıntı yaşanıyor.

Kuzey Kore'nin siyasi ve ekonomik müttefiki olan Çin'den gıda ve yakıt gibi önemli tedarik ihtiyacı da kesilmiş durumda.

