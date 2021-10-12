

Yargıçlar, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni ihlal ettiklerini söyleyerek, bakanlık tarafından türbinlerin inşası ve işletilmesi için verilen lisansların geçersiz olduğunu ilan etti.

Norveç Yüksek Mahkemesi’nin kararının sonucunun ne olacağı merakla bekleniyor.

Ülkede Sami halkından oluşan Ren geyiği çobanlarının avukatları karar nedeniyle Avrupa'nın en büyük kara tabanlı rüzgar parkının bir parçası olan Fosen yarımadasında 2020'de tamamlanan 151 türbinin yıkılabileceğini söylüyor.

Hükümet ve şirket şaşkın

Hükümet konuya ilişkin istişareleri sürdürüyor.

Norveç'in Petrol ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Ole Berthelsen, "Yüksek Mahkeme kararının durumu açıklığa kavuşturma ihtiyacı yarattığını" söyledi.

Rüzgar çiftliklerinden birini işleten Fosen Vind'in başkanı Tom Kristian Larsen, "Tabii ki bu bizim için bir sürpriz.Bundan sonra bakanlığın sonraki adımlara ilişkin kararını bekleyeceğiz" dedi.

Ren geyiği yetiştirerek geçimini sağlıyor

Sami halkı İsveç, Finlandiya, Norveç ve Rusya'ya yayılmış durumda ve sayıları 100 bin kişiye ulaşıyor.

Bazıları etleri ve postları için yarı evcil ren geyiği yetiştirerek geçimini sağlıyor.

BM metninin 27. Maddesi, etnik azınlıkların "gruplarının diğer üyeleriyle birlikte topluluk içinde kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerini açıklama ve uygulama veya kendi dillerini kullanma hakkından mahrum bırakılamayacağını" belirtiyor.

Norveç mahkemesinin geleneksel Sami ren geyiği yetiştirmesinin bir tür korunan kültürel uygulama olduğunu vurgulaması bu halk için kritik bir önem taşıyor.

