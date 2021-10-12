Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler’de sel ve heyelanlar: 9 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Filipinler’in kuzeyinde tropikal fırtına Kompasu’nun neden olduğu sel ve heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu.
Can kayıpları Palawan Adası'nda yaşandı.
Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetme Konseyinden yapılan açıklamaya göre, sel ve heyelanlarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi kayboldu. Tropikal fırtına, 15 bölgede su baskınlarına ve 4 bölgede heyelanlara neden oldu.
Yoğun yağış, şiddetli rüzgar ve sel baskınlarının yaşandığı şehir ve köylerden 1600’den fazla kişi tahliye edildi.
Meteoroloji uzmanları, tropikal fırtına Kompasu'nun getirdiği rüzgarların hızının saatte 100 kilometreye ulaştığını aktardı.
Sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalanları arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Etiketler: Filipinler Heyelan Sel
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