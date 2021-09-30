Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Etiyopya üst düzey 7 Birleşmiş Milletler yetkilisini sınır dışı etti
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 7 Birleşmiş Milletler yetkilisinin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 7 üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisini iç işlerine karıştıkları için ülkeden sınır dışı ettiğini söyledi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (UNOCHA) kişilerin de yer aldığı 7 kişinin ülkeyi terk etmek için 72 saatleri olduğu belirtildi.
Son Haberler
- 17:21
- 17:21
- 17:15
- 17:18
- 17:21
Sıradaki Haber
Miçotakis: Göç krizinin yönetiminde Türkiye’nin rolü büyük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz