Etiyopya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 7 üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisini iç işlerine karıştıkları için ülkeden sınır dışı ettiğini söyledi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (UNOCHA) kişilerin de yer aldığı 7 kişinin ülkeyi terk etmek için 72 saatleri olduğu belirtildi.