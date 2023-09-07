Az Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 22:30

Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor

Yunanistan 100 yılda en fazla iki kez görülebilecek şiddetli yağışlara sahne oluyor. 5 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Volos’un güneyinde, Farsala yakınlarında yer alan Petroto'daki taşan derede erkek cesedi bulundu. Böylece 5 Eylül'de bir, 6 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği selde toplam can kaybı sayısı 4 oldu.

Özellikle, Kardiça Bölgesi'nde suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda kişi evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklemeye başladı.

Bölgede, çok sayıda köy sular altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Silahlı Kuvvetlerden de destek istendi. Bölge sakinlerinin kurtarılması için yetkililerden helikopter talep edildi.

Yunanistan 100 yılda en fazla iki kez görülebilecek şiddetli yağışlara sahne oluyor
Yunanistan 100 yılda en fazla iki kez görülebilecek şiddetli yağışlara sahne oluyor

ETİKETLER
Sel Yunanistan Yağış
Sıradaki Haber
New York Belediye Başkanı Adams göçmen krizinin şehri yok edeceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Borrell: AB'nin kapısı Gürcistan'a açıktır
22:35
Thodex davasında karar açıklandı
22:31
İstanbul'da selin yaşandığı bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
22:15
New York Belediye Başkanı Adams göçmen krizinin şehri yok edeceğini söyledi
22:17
Türkiye ve Mozambik savunma sanayiinde iş birliği yapacak
22:12
Yunanistan’da feribota son anda binen yolcu ölüme itildi
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ