Az Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 22:10

Yunanistan’da feribota son anda binen yolcu ölüme itildi

Yunanistan'ın Pire Limanı’nda feribota son anda binen 36 yaşındaki bir yolcu, kendisine engel olmak isteyen görevli tarafından denize itildi. O anlar kameraya yansırken, yolcu boğularak hayatını kaybetti.

Yunanistan’da Girit Adası’nın Kandiye kentine gitmek üzere Pire Limanı’nda kalkmak üzere olan feribota son anda yetişen bir yolcu, görevliler tarafından engellendi. Bunun üzerine yolcu ile iki görevli arasında arbede yaşandı. Saniyeler sonra görevlilerden biri, yolcuyu denize itti.

Geminin hareket ettiği anlarda rampa ile iskele arasında suya düşen yolcu, hayatını kaybetti.

Yunanistan Başbakanı: Denize itilen gencin ölümünün sorumluları hesap verecek
Yunanistan Başbakanı: Denize itilen gencin ölümünün sorumluları hesap verecek

5 Eylül'de yaşan ve ülkede infiale yol açan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki görevli ve kaptan dahil 4 mürettebat üyesi gözaltına alındı.

Ölüm nedeni boğulma

Sahil güvenlik yolcunun sudan baygın halde çıkarıldığını, daha sonra yaşamını yitirdiğini aktardı. Yapılan otopside yolcunun ölüm nedeninin "boğulma" olduğu tespit edildi.

Yunan medyası ise hayatını kaybeden yolcunun isminin Antonis Karyotis olduğunu, bir mürettebat üyesinin kasten cinayetle, ikisinin suç ortaklığı, kaptanın ise gemicilik kurallarını ciddi biçimde ihlal etmekle suçlandığını aktardı.

Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis yaptığı açıklamada, "Görüntüler net ve şoke edici. Adamın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Feribotun bağlı olduğu şirket tarafından yapılan açıklamada da yönetimin "trajik olay karşısında şoke olduğu" ve olayın aydınlatılması için yetkililerle iş birliği yapıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Fon yöneticilerinin gözü Türkiye'de: Seçimden bu yana yapılan hamleler cesaret verici
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:47
Anadolu Parsı fotokapanla görüntülendi
22:37
Borrell: AB'nin kapısı Gürcistan'a açıktır
22:35
Thodex davasında karar açıklandı
22:30
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
22:31
İstanbul'da selin yaşandığı bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
22:15
New York Belediye Başkanı Adams göçmen krizinin şehri yok edeceğini söyledi
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ