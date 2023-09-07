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Ekonomi
TRT Haber 07.09.2023 21:25

Fon yöneticilerinin gözü Türkiye'de: Seçimden bu yana yapılan hamleler cesaret verici

Türkiye'nin ekonomide benimsediği yeni politikalar küresel alanda dikkat topluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni politikaların Türkiye’nin kredi notu için ‘açıkça pozitif’ olduğunu açıkladı. İngiliz Financial Times gazetesi ise Türk ekonomisinde atılan yeni adımların yabancı yatırımcıları geri çektiğini yazdı.

Fon yöneticilerinin gözü Türkiye'de: Seçimden bu yana yapılan hamleler cesaret verici

Türkiye, ekonomide yeni hedefler ve politikalar belirledi, 3 yıllık hedef ve politikaları içinde barındıran Orta Vadeli Program'ın ayrıntıları açıklandı. Türkiye'nin ekonomideki kararlı vizyonu, küresel alanda dikkat topluyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması geldi.

Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu belirtti.

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"Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici"

Şirket analisti Dietmar Hornung, "Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici. Aşağı yönlü önemli bir risk görmüyoruz" dedi.

Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir artırım konusunda ise "Bu bir koşu değil, bir maraton." yorumunu yaptı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomi politikasında yaptığı revizyonun yabancı yatırımcıya etkisini sayfalarına taşıdı.

Türkiye'deki ekonomik canlanmanın yabancı yatırımcıyı harekete geçirdiğini yazdı. Yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine ve tahvillerine yöneldiği belirtildi.

İngiltere, Avrupa, ABD Ve Orta Doğu yeniden Türkiye'ye odaklandı

Analizde, Türkiye'nin yeni ekonomik planına sadık kalacağına ilişkin umutlar verdiğine de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadelede sıkı para politikası uygulama sözü vermesiyle daha da güçlendiğinin altı çizildi.

Bütün bu olumlu ortamın etkisiyle son aylarda uluslararası yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına olan ilgisinde gözle görülür ve olumlu bir değişim olduğu hatırlatıldı.

Haberde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Orta Doğu'nun bir yatırım destinasyonu olarak Türkiye'ye yeniden odaklandığına dikkat çekildi. 

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