Çin'de uzun bacaklı kuş benzeri dinozor fosili bulundu

CNN'nin haberine göre, "tuhaf Fucien'li avcı" anlamına gelen "Fujianvenator prodigiosus" adı verilen dinozorun, Geç Jura Dönemi'nde (148-150 milyon yıl öncesinde) şimdiki Çin'in Fucien eyaletinde yaşadığı belirtildi.

Söz konusu dinozorun, çoğu dinozorda görülenin tersine, uyluklarının iki katı uzunlukta alt bacakları olduğu vurgulandı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı, Pekin'deki Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Min Wang, sülün boyutlarında, yaklaşık 640 gram gelen dinozorun keşfinin önemli olduğunu, keşfin fosil kayıtlarında kuşların kökenine dair boşluğu doldurduğunu açıkladı.

Min, "Eşsiz iskelet biçimi göz önüne alındığında Fujianvenator, morfolojik evrime, kuşların en erken evrim dönemine yeni bir ışık tutuyor." dedi.

Fosilde tüy bulunamamasına rağmen Fujianvenator'un büyük olasılıkla dinozor aile ağacındaki en yakın akrabaları gibi tüylü olabileceğini belirten Min, fosilden elde edilen bilgilere göre kuşa benzeyen dinozorun uçup uçamayacağının belirlenemediğini sözlerine ilave etti.

Hızlı koşabilen bir canlı ve bataklıkların yakınlarında yaşıyor olabilir

Araştırmada, bugünün hayvanlarında uzun bir alt bacağın hızlı koşabilen türlerde görülmesi, Fujianvenator'un yüksek hızlara çıkabilen bir koşucu olabileceğini düşündürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, günümüzde uzun bacakların, leylek ve turna gibi su kıyısında yaşayan kuşlarda da görüldüğü, Fujianvenator'un bataklık veya su ortamında da yaşamış olabileceğine işaret edildi.

Fosilin, kaplumbağalar ve ışıklı yüzgeçli balıklar da dahil olmak üzere diğer suda yaşayan ve amfibik hayvanların fosilleriyle birlikte bulunduğu, bunun da dinozorun bataklıklarda zaman geçirdiğini gösterdiği belirtildi.

Araştırmada, bilinen diğer erken dönem kuş benzeri dinozorların ağaçlarda yaşadığı ve doğaları gereği uçabildikleri vurgulandı.

Kuşların, Jura döneminde iki bacaklı "Teropod dinozorlardan" (Tyrannosaurus Rex'in (T-Rex) ait olduğu grup) türediği düşünülüyor, ancak erken evrimsel döneme ait fosillerin göreceli az olması nedeniyle bu konuda çok fazla bilgi bulunmuyor.