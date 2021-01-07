Papaz, "Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle dua ediyoruz. Bu köyün azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak kamyonla bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar köyümüzü aynı zamanda koronavirüs ve tüm kötülüklerden koruyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Köy halkının şaşırdığı o anlar, köy sakinleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.