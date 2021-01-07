Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'da papaz, köyü kamyonetle kutsadı
[Fotoğraf: DHA]
Yunanistan’ın Lianokladi köyünde papaz, Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü sebebiyle, kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal su ile köyü kutsadı.
Papaz, "Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle dua ediyoruz. Bu köyün azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak kamyonla bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar köyümüzü aynı zamanda koronavirüs ve tüm kötülüklerden koruyor" dedi.
[Fotoğraf: DHA]
Köy halkının şaşırdığı o anlar, köy sakinleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Etiketler: Yunanistan
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