Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo’da COVID-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 vakalarının artış trendini koruduğu Tokyo, Kanagawa, Çiba ve Saitama eyaletlerinde OHAL şartlarının uygulanacağını söyledi.
Suga, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamanın 7 Şubat’a dek süreceğini belirterek 4 eyalet valilerine tedbirleri artırmaları çağrısı yaptı.
Salgının başlangıcından beri ilk kez dün Japonya geneli günlük vaka sayısı 6 bini, Tokyo’da ise ilk kez bugün 2 bini geçti.
Etiketler: Olağanüstü Hal Koronavirüs
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