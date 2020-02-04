Yunanistan’da göçmen kamplarındaki koşullar, her geçen gün kötüye gidiyor. Göçmenler, kamplardaki zor koşullara karşı iki gündür eylem yapıyor.

Yerel yönetim, Sisam, Sakız ve Midilli adalarında olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. Polisin, aralarında çocukların da bulunduğu göstericilere göz yaşartıcı kullanması tepkiye yol açtı.

Yunanistan’ın Midilli adasındaki göçmenlerin protestosu 2’nci gününde de devam etti.

İlk günde polisin aralarında çocukların da bulunduğu göstericilere sert müdahalede bulunması tepkiye yol açtı. Göçmenler protesto gösterisi yapmak istedi. Kalabalığa polis müdahale etti.

Adalar'daki yerel yönetim ise Midilli, Sisam ve Sakız adalarında olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısında bulundu. Önlem olarak bölgeye ek çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Birleşmiş Milletler'den de Yunanistan'a "adalardaki göçmenleri ana karaya taşıyın" çağrısı geldi. Göçmenlerin Avrupa hayaliyle zorlu yollardan geçip ulaştığı Yunanistan, yıllardır göçmen sorununa köklü çözüm bulamadı.