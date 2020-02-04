Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, koronavirüs salgınına karşı Çin'den canlı hayvan ithalatını geçici olarak durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Hartarto, son dönemde Çin'den canlı hayvan girişi yapılmışsa bu hayvanların da geri gönderileceğini ifade etti.

Söz konusu virüsün geçişiyle ilişkisi olmaması nedeniyle meyve ve sebze gibi tarım ürünlerinin ithalatında kısıtlama olmayacağını vurgulayan Hartarto, bu ay ortasına kadar virüsün yayılma durumunu takip edeceklerini kaydetti.

Öte yandan yerel medyada, Çin'den sebze ve meyve gibi tarım ürünlerinin kısıtlanmasının da hükümetin gündeminde olduğu bildirilmişti.

Çin'den karara tepki

İthalat ürünleri aracılığıyla virüsün bulaştığına ilişkin şimdiye kadar bir belirtinin olmadığını aktaran Çin'in Cakarta Büyükelçisi Şiao Çien, yaptığı açıklamada, Endonezya'nın bazı ürünlerde ithalatı durdurmasının, ikili ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, pazar günü, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının geçici süreyle askıya alındığını açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı da Endonezya-Çin arasında tüm uçuşların 5 Şubat itibarıyla durdurulacağı bilgisini paylaşmıştı.