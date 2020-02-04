PKK/YPG Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sivilleri hedef alan PKK/YPG Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye grad füzeleriyle saldırdı. Terör örgütünün saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
[Fotoğraf: MSB]
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Afrin merkezde de sivilleri hedef aldığı bildirildi.
2 okul ve 1 caminin grad füzeleriyle hedef alındığı saldırılarda, 1 öğrenci hayatını kaybederken 2 öğrenci de yaralandı.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı."
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı PKK/YPG afrinSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 17:46
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