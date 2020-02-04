Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Afrin merkezde de sivilleri hedef aldığı bildirildi.

2 okul ve 1 caminin grad füzeleriyle hedef alındığı saldırılarda, 1 öğrenci hayatını kaybederken 2 öğrenci de yaralandı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı."