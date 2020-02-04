Gözlem noktalarındaki birlikler takviye ediliyor
Esed rejimin İdlib'in Serakib bölgesinde askerimize yönelik alçak saldırısının ardından bölgede tansiyon yüksek. Gözlem noktalarına, saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi sevk edildi. Rejim ise Serakib çevresinde saldırılarını sürdürüyor.
Suriye'de rejime ait 54 hedef imha edildi. Operasyonda 76 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Esed rejiminin Suriye'nin Serakib bölgesinde Türk askerini hedef alan saldırısı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Alçak saldırıya misliyle karşılık verilirken sınır hattında önlemler artırıldı.
Sıfır noktasına askeri sevkiyat sürüyor. Zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçların bulunduğu konvoy güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
Gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi gönderildi
İdlib'e saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi gönderildi. Gözlem noktalarındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen nöbet kulübeleri, 10 tırla Reyhanlı'dan geçiş yaptı.
İdlib'e 20 kilometre uzaklıktaki Serakib kasabası stratejik öneme sahip M4 ve M5 otobanının kesiştiği bölgedeki tek yerleşim yeri. Rejim güçleri bölgeyi hakimiyetine alırsa ekonomik açıdan güç kazanacak ve İdlib'e ulaşması kolaylaşacak.
Bölgeye saldırılarını artıran rejim, Serakib çevresinde 4 köyü ele geçirdi.
Rejim güçleri bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki yerleşkesine 1,5 kilometre yaklaşmış durumda.
Muhabir: Ramazan Düzgün