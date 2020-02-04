İrlanda Google'a konum bilgileri nedeniyle inceleme başlattı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google'ın konum bilgilerini depolamasına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlattı.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi Google'ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.
Komisyondan yapılan açıklamada, "Komisyonumuz, AB'deki birçok farklı tüketici organizasyonundan Google'ın tüketicilerin konum bilgilerini işleyişine ilişkin şikayet aldı" denildi.
Açıklamada, şirketin kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılmasına ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerinin inceleneceği belirtildi.
Etiketler: İrlanda Google veri korumaSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 16:42
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