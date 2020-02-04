Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için 28 Ocak'ta sunduğu sözde barış planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB'nin transatlantik ortaklığı ve İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirten Borrell, "AB, 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyor." vurgusunu yaptı.

Borrell, adil ve kalıcı barış sağlanması için iki tarafın da dahil olduğu müzakerelerin yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerken, özellikle sınır konuları, Kudüs'ün statüsü, güvenlik ve mülteci sorunlarının taraflar arasında çözülmesi gerektiğini bildirdi.

AB'nin iki tarafa da uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulunduğunu aktaran Borrell, "Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakına ilişkin açıklamalardan özellikle endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İlhak uyarısı

Borrell, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca AB'nin İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığını belirterek, "İlhaka yönelik adımlar uygulanırsa bunlara karşı çıkılır." uyarısında bulundu.