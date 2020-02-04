Pakistan Başbakanı İmran Han, aralık ayında Kuala Lumpur Zirvesi için son anda gitmekten vazgeçtiği Malezya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşmesinden sonra basın açıklaması düzenleyen İmran Han, Malezya, Türkiye, İran ve Katar’ın liderliğinde aralık ayında gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmadığı için üzüntüsünü dile getirdi.

Han, "Maalesef, Pakistan'a çok yakın dostlarımız, konferansın ümmeti böleceğini düşünüyordu” diyerek zirveye katılmamasının arkasında, Suudi Arabistan’ın baskısı olduğunu dolaylı bir şekilde doğrulamış oldu.

Bir yanlış anlaşılmadan bahseden Han, "Konferansın böyle bir amacı yoktu. Zirvenin yapıldığı andan itibaren bu çok açıktı" ifadesini kullandı.

Han, Müslümanların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla düzenlenen zirvenin bu yıl yeniden yapılması halinde, toplantıya katılacağını da ekledi.

Erdoğan: Pakistan ve Endonezya, Riyad’ın baskısı nedeniyle katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ardından, Suudi Arabistan’ın Pakistan ve Endonezya’ya baskı yaptığı için bu iki ülkenin toplantıya katılmaktan vazgeçtiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ve Abu Dabi’nin bu tür tavırlarının ilk olmadığını da vurgulamıştı.

"Şimdi Pakistan'a Merkez Bankası ile alakalı daha önce vermiş oldukları sözler var. Ama hepsinden öte bir de 4 milyon Pakistanlı Suudi Arabistan'da çalışıyor. 'Bunları geri göndeririz, yerine Bangladeşlileri alırız' vesaire diyorlar. Öbür taraftan Merkez Bankası ile bağlantılı olan konuları aynı şekilde, 'Biz paramızı geri çekeriz' vesaire gibi tehditlerle ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde olan Pakistan, bu noktada daha farklı bir tavrın içerisine girmek durumunda kaldı. Endonezya da aslında önce devlet başkan yardımcısını gönderecekti, sonra onu da göndermedi. Yani Allah'a hamdolsun bizim kapıyı pek çalamıyorlar. Mesele duruş meselesi. Duruş oldu mu Allah'ın da lütfuyla kapılar açılıyor."

Suudi Arabistan katılmadı, İran ve Katar vardı

18-21 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ile ilişkileri gergin olan İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed katılmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han ise son anda zirveye katılmama kararı almıştı.

Zirveden önce Reuters haber ajansına konuşan bir Suudi yetkili, Riyad'ın zirveye davet edildiğini ancak katılım için toplantının İslam İşbiliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında düzenlenmesini şart koştuğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan etkisindeki İİT, zirveyi eleştirmişti

İİT de Kuala Lumpur Zirvesi’nden rahatsızlığını dile getirmişti.

İİT Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmet Useymin, İslam İşbirliği Teşkilatı dışında, Müslümanları ilgilendiren konuların konuşulması amacıyla düzenlenen toplantı ve zirvelere karşı olduklarını ifade etmişti.

Suudi Arabistan’ın etkisinde olan örgüt, zirvenin İslam ümmetinin yararına olmadığını savunmuştu.