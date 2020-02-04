Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Filistinli Cihad eş-Şavamire'ye ait evin bulunduğu bölgeyi kordon altına alan İsrail polisi evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler 7 kişilik Şavamire ailesinin evini buldozerlerle yerle bir etti.

Şavamire ailesine İsrail makamlarından yıkıma ilişkin herhangi bir ihtar belgesi ulaşmamasına rağmen İsrail güçleri aile fertlerinin evden eşyalarını çıkarmalarına izin vermedi.

Binlerce ev tehdit altında

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.