İspanya’nın başkenti Madrid’deki uluslararası havaalanında çifte panik yaşandı.

Barahas uluslararası havaalanı yakınlarında uçan İnsansız Hava Aracı polisi alarma geçirdi. Havaalanında uçuşlar, bir saatten fazla durduruldu.

Havaalanını işleten firma, kapatma gerekçesini “Bir oyuncak değil, hava aracı uçuruldu” mesajıyla açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olaydan saatler sonra, aynı havaalanında bu kez Kanada Havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra acil iniş talep etti.

128 yolcu taşıyan uçağın motorunda ve iniş takımlarında arıza olduğu bildirildi.

İki saatten fazla süre havada tur atan uçak yakıtını bitirdikten sonra acil iniş yapabildi.

Günde ortalama bin 200 uçuşun gerçekleştirildiği Barajas uluslararası havaalanı Avrupa'nın en yoğun trafiğine sahip havaalanlarından biri.