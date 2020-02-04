İsrail'den Batı Şeria'ya gece baskını: 12 gözaltı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenledikleri baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yazılı açıklamada, 12 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: israil askerleri Batı Şeria filistin işgal güçleriSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 13:47
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