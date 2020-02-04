Çin, ülke çapında hızla yayılan koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor.

Özellikle, virüsün ortaya çıktığı Wuhan şehrinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

[Wuhan'da yatakhaneye çevrilmiş bir kongre merkezi. | Fotoğraf: AP]

Şehirde bir yandan virüse özel hastaneler inşa edilirken, bir yandan da kapalı alanlar yatakhaneye çevriliyor.

[Wuhan'da yatakhaneye çevrilmiş bir kongre merkezi. | Fotoğraf: AP]

Böylelikle, enfekte şüphesi bulunan kişilerin gözetim altında tutulması planlanıyor.

[Wuhan'da yatakhaneye çevrilen kongre merkezinde çalışan görevliler | Fotoğraf: AP]

İlk olarak 12 Aralık 2019'da tespit edilen koronavirüs sonucu, bugün itibarıyla 427 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık otoriteleri virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.