Koronavirüsün menşei Wuhan'da kapalı alanlar yatakhaneye çevrildi
Haber Giriş: Kaynak: AP, TRT Haber
Çin'de yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Wuhan kentindeki spor ve sergi salonları, hastaların gözlem altında tutulması amacıyla yatakhaneye çevrildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, ülke çapında hızla yayılan koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor.
Özellikle, virüsün ortaya çıktığı Wuhan şehrinde çalışmalar aralıksız sürüyor.
[Wuhan'da yatakhaneye çevrilmiş bir kongre merkezi. | Fotoğraf: AP]
Şehirde bir yandan virüse özel hastaneler inşa edilirken, bir yandan da kapalı alanlar yatakhaneye çevriliyor.
[Wuhan'da yatakhaneye çevrilmiş bir kongre merkezi. | Fotoğraf: AP]
Böylelikle, enfekte şüphesi bulunan kişilerin gözetim altında tutulması planlanıyor.
[Wuhan'da yatakhaneye çevrilen kongre merkezinde çalışan görevliler | Fotoğraf: AP]
İlk olarak 12 Aralık 2019'da tespit edilen koronavirüs sonucu, bugün itibarıyla 427 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık otoriteleri virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: wuhan koronavirüs coronavirüs nCoVSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 12:45
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