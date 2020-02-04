İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, iki yardım kuruluşu çalışanının ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İsmaili, “Bir hayır kurumu altında çalışan 2 CIA ajanı tespit edildi. Casusluk için 10 yıl hapis cezasına, ulusal güvenliği tehdit ettikleri için ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldılar” dedi.

Hapis cezası alanların kimliklerinin yargı süreci devam ettiği için açıklanmayacağını söyleyen İsmaili, CIA adına casusluk yapan Emir Rahimpur adlı kişinin ise idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.