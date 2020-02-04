Sudanlı üst düzey bir yetkili, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından planlandığını savundu.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili yaptığı açıklamada, iki liderin Uganda'nın başkenti Kampala'daki görüşmelerinin, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından organize edildiğini belirtti.

"Suudi Arabistan ve Mısır'ın da haberi var"

Yetkili, Burhan'ın, "Netanyahu'nun, ülkesinin terör listesinden çıkarılma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağını" düşündüğü için görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

Yetkili, görüşmeden sadece Sudan, Suudi Arabistan ve Mısırlı çok az sayıda üst düzey yetkilinin haberdar olduğunu vurguladı.

[Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, BAE’de bir araya gelmişti. 27 Mayıs 2019. Fotoğraf: Reuters]

ABD'den Burhan'a teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, telefonda görüştüğü Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan'a, Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Burhan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşme sırasında, Sudan'ın bölgesel ve uluslararası alanda daha aktif rol alması gerektiğine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, Pompeo ve Burhan'ın ayrıca ABD ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Pompeo'nun, Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı General Burhan'a teşekkür ettiği ve kendisini yıl içerisinde Washington'a davet ettiği aktarıldı.

Orgeneral Abdulfettah Burhan gün içerisinde İsrail Başbakan Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmişti. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu: İlişkileri normalleştirmek için iş birliği yapacağız

Binyamin Netanyahu, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık" ifadesini kullanmıştı.

Sudan hükümeti ise, ikilinin görüşmesinden haberdar olmadıklarını açıklamıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

İsrail'in gözü Körfez ülkeleri ve Afrika'da

İsrail, 1967’de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Tel Aviv'e mesafeli ülkelerle yakınlaşmak için çabalayan Netanyahu, geçen yıl ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Umman ve Çad'ı ziyaret etmişti.

Başbakan Netanyahu, 2019'da Polonya'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansta, birçok Arap ülkesinin dışişleri bakanıyla bir araya gelmişti.