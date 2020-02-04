Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine Azerbaycan seçim sürecine girdi.

1 Kasım 2015'de yapılan seçimlerde 767 aday yarışırken, bu seçimde Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki 125 sandalye için 299'u kadın 1324 kişi aday. Kadın aday sayısı bir önceki seçimlere göre yüzde 3 daha fazla. Daha önceki parlamentoda yer alan milletvekillerinden 80'i de yeniden aday oldu.

Seçime 1 haftadan az bir süre kalmasıyla adaylar tanıtım kampanyalarını hızlandırdı. Adaylar, Merkezi Seçim Komisyonunun ülke genelinde tahsis ettiği 136'sı açık 136'sı kapalı alanlarda seçmenlerle bir araya geliyor.

5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçimde 19 siyasi partiye mensup aday yer alsa da 1324 adayın yaklaşık yüzde 83'ü seçime bağımsız olarak girmeyi tercih etti.