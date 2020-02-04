Sağlık Bakanı De Block, "Pazar akşamı Wuhan'dan gelen dokuz Belçik vatandaşı dün Neder-Over-Heembeek askeri hastanesinde kapsamlı testlerden geçti. Bunlardan birine yeni koronavirüs bulaşmış gibi görünüyor. Diğer vatandaşların test sonuçları negatif. Hepsi kendileriyle ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirildi" dedi.

Tespi pozitif olan Belçikalının sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastalık belirtisi göstermediğini açıklayan De Block, Brüksel'deki Saint Pierre Üniversite Hastanesi'ne transfer edildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 426'ya çıktı. Hong Kong'da salgın nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Dünya çapında görülen vaka sayısı 20 bini geçti.