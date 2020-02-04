Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.

426 kişinin ölümüne yol açan virüsün bulaştığı kişi sayısı 20 bin 438'e yükseldi. Çin ana karası dışında ikinci ölüm, Hong Kong'da yaşandı.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısı 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

Virüs 27 ülkede yayıldı, Almanya'da vaka sayısı 12'ye yükseldi.

Virüsün görüldüğü ülkeler, Çin, Hong Kong, Makao, Avustralya, Kanada, Kamboçya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Nepal, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, İsveç, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD ve Vietnam.

ABD'nin önlemleri Çin'i kızdırdı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, Washington ile Pekin hattındaki gerginliği daha da artırdı. Çin Dışişleri Bakanı, Washington'ı aşırı tepki vermekle suçladı.

ABD’nin bu ülkeye yönelik yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı aldığı önlemlerin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymadığını ve "aşırı" olduğunu iddia etti.

Virüsle mücadelede ABD'nin Çin'e herhangi bir yardımının olmadığını belirtti.

ABD'nin büyükelçilik çalışanlarını çeken ve Çinli turistlere kısıtlama getiren ilk ülke olduğuna dikkat çekti.

"Virüsle savaş, Çinlilerle değil"

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde Çinlilere karşı ırkçılıkta artış gözlandi.

Roma'daki bir kafede Çinlileri kabul etmediklerine dair yazı asılması iddiaları, Çinlilileri kızdırdı.

İtalya'da çalışan Çinli bir gazeteci, bu duruma tepki gösterdi.

"Birinin sırf göz yapısı yüzünden koronavirüs taşıdığına inanılması gerçekten mantıklı değil" dedi.

"Ben virüs değilim"

People's Daily China'da yer alan habere göre dünyanın dört bir yanındaki çin toplulukları, "Virüsle savaş, Çinlilerle değil"kampanyası başlattı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da iki Çinli turist tükürüklü saldırının hedefi oldu.

Irkçı saldırılara Kanada, Birleşik Krallık ve Fransa'da da rastlandı.

Fransa’da yaşayan Çinliler, tepki olarak sosyal medyada "Ben virüs değilim" etiketini paylaştı.

Endonezya'da ise salgından dolayı Çin'den tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na götürülmesi ada sakinlerini kızdırdı. 238 kişinin adada karantinaya alınması protesto edildi.

Çin'de cenazelere kısıtlama

Çin, koronavirüsün neden olduğu ölümlerle ilgili de kısıtlamalara gitti.

Ülkede tüm geleneksel cenaze merasimleri ve ölülerin gömülmesi yasaklandı. Bunun yerine cenazeler dezenfekte bile edilmeden yakılacak.

Virüse karşı acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü de, koronavirüs gündemiyle 5 günlük toplantısına başladı.

Örgüt ayrıca virüse dair internet üzerindeki bilgi kirliliğine de savaş açtı. Güvenli ve doğru bilgiye ulaşılması için Google ile ortak çalışıldığı belirtildi.