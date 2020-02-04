Gürcistan'da yangın: 6 kişi hayatını kaybetti
Haber Giriş: Kaynak: AA
Bagdati kentinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
[Grafik: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Bagdati kentinde Akaki Tsereteli Sokağı'nda bulunan 2 katlı ahşap evde gece geç saatlerde çıkan yangında 5'i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangında bir anneyle 4 çocuğunun ve ailenin yakını olan bir kadının öldüğü belirtildi.
Etiketler: gürcistan ev yangını yangın bagdatiSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 09:55
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